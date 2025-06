Ludwigshafen – 91-Jährige wurde Opfer eines Handtaschenraubs in der Maximilianstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag, gegen 11:45 Uhr, wurde eine ältere Dame in der Maximilianstraße in Ludwigshafen Mundenheim Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Mann sprach sie an und lenkte sie mit einem Vorwand ab. Während des Gesprächs griff er nach ihrer Handtasche, die am Griff ihres Rollators hing und raubte diese. Der Täter flüchtete anschließend in einem Fahrzeug und konnte unerkannt entkommen.

Der Täter wird als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und mit Jeans sowie T-Shirt bekleidet beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Fluchtfahrzeug geben können, sich zu melden. Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz