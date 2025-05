Mannheim – Samstag, 31. Mai: Gedenken an Rouven Laur

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 31. Mai 2024 wurde der 29-jährige Polizeihauptkommissar Rouven Laur auf dem Mannheimer Marktplatz Opfer eines Messerangriffs. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Ein Jahr nach diesem tragischen Ereignis erinnert die Stadt Mannheim mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an Rouven Laur und setzt gemeinsam mit der Stadtgesellschaft ein Zeichen für Frieden, Respekt und Zusammenhalt.

Die Gedenkveranstaltung findet statt am

Samstag, 31. Mai 2025, 15.00 Uhr,

auf dem Marktplatz G 1, 68159 Mannheim.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister des Landes Baden-Württemberg Thomas Strobl hat seine Teilnahme zugesagt. Im Anschluss an ein interreligiöses Friedensgebet wird Oberbürgermeister Christian Specht gemeinsam mit ihm einen von Polizei, Marchivum und Stadt Mannheim gestalteten „Stadtpunkt“ enthüllen, der über die Ereignisse des 31. Mai 2024 informiert. Außerdem wird eine von der Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung Mannheim-Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gestiftete Bodenplatte zum Gedenken an Rouven Laur der Öffentlichkeit übergeben.

Im Einvernehmen mit der Familie Laur wurde bewusst der Jahrestag der Tat gewählt, um in würdigem Rahmen zu erinnern.

Programmablauf der Gedenkfeier

Musikalischer Auftakt durch das Große Blechbläserensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg

Ansprache von Oberbürgermeister Christian Specht

Ansprache von Innenminister Thomas Strobl, stellv. Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Musikalischer Beitrag

Interreligiöses Friedensgebet, gestaltet vom Forum der Religionen Mannheim

Enthüllung des Stadtpunkts und der Gedenkplatte

Musikalischer Abschluss

Für die Gedenkveranstaltung wurde im südwestlichen Teil des Marktplatzes vor der Pfarrkirche St. Sebastian bereits am Freitag eine Bühne aufgebaut. Dennoch kann der Markt am Samstag wie gewohnt mit allen Ständen stattfinden, er wird allerdings in Absprache mit den Markthändlerinnen und Markthändlern um eine Stunde verkürzt und endet bereits um 13 Uhr.

„Wir halten inne, um einem vorbildlichen und mutigen Polizisten zu gedenken, der sein Leben im Dienst für unsere Gesellschaft ließ. Der Marktplatz, Ort der Tat, wird zum Platz des stillen Erinnerns – eingebettet in das Herz unserer Stadt“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und dankt den Marktteilnehmern für ihre Unterstützung: „Ihre Flexibilität und Solidarität ermöglicht diesen würdevollen Rahmen, der wichtig für unsere Stadtgesellschaft ist.“

Stadt Mannheim