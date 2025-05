Mannheim – Kann sich Hakan Çalhanoğlu heute seinen Traum vom Champions-League Sieg erfüllen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mailand (Italien) – Hakan Çalhanoğlu steht heute Abend in der Münchner Allianz Arena, im Champions-League-Finale mit Inter Mailand – Bei einem persönlichen Gespräch mit MRN-News gesteht der gebürtige Mannheimer, der in der Jugend für den SV Waldhof Mannheim seine Schuhe schnürte seinen Traum vom Sieg der Champions-League.

Heute ist ein besonderer Tag für Hakan Çalhanoğlu. Mit seinem Verein Inter Mailand steht er im Finale der Champions League. Als Gegner im Endspiel tritt Paris Saint-Germain an. In einem persönlichen Gespräch mit MRN-News betonte Çalhanoğlu, dass er sich bei Inter Mailand sehr wohl fühle. Für ihn sei es ein großer Traum, im Finale der Königsklasse zu stehen. Nach der knappen Niederlage gegen Manchester City im Jahr 2023, die für viele Fans unvergessen bleibt, sei dieses Endspiel für ihn und das Team eine besondere Chance, Geschichte zu schreiben.

Çalhanoğlu, der immer noch sehr verbunden ist mit der Quadrate-Stadt zeigte sich stolz auf die Erfolge, die er mit Inter Mailand erzielt hat. Mit dem Verein wurde er 2025 Italienischer Vize-Meister. Zudem konnte er in seiner Zeit bei Inter zahlreiche Titel gewinnen: Er wurde italienischer Meister im Jahr 2024, gewann den italienischen Pokal in den Jahren 2022 und 2023 sowie den italienischen Supercup in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Sein größter Erfolg bisher ist die Finalteilnahme in der Champions League im Jahr 2023, die er mit seinem Team erreichte. Für ihn sei die aktuelle Saison eine weitere Bestätigung seiner Entwicklung und seines Engagements. Der Fußballer aus Mannheim, der türkischstämmig ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Spieler bei Inter Mailand entwickelt. Seine Technik, sein Einsatz und seine Leidenschaft auf dem Platz machen ihn zu einem echten Vorbild für viele junge Fans. Das Finale verspricht ein spannendes Spiel zu werden, und alle Augen sind auf Çalhanoğlu und sein Team gerichtet. Wir wünschen ihm viel Erfolg und hoffen, dass er seinen Traum vom Champions-League-Sieg verwirklichen kann!

Foto: vom Çalhanoğlu Fußballzentrum in Mannheim

Quelle: mrn-news.de