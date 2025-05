Südliche Weinstrasse – Schulbuchausleihe: Schulbücher und iPads der Abgangsklassen und der 9. Klasse des Gymnasiums Edenkoben werden zurückgenommen

Edenkoben / Metropolregion Rhein-neckar – Das Schulbuchteam der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße weist auf die Rückgabetermine der ausgeliehenen Schulbücher sowie der ausgeliehenen iPads der Abgangsklassen von weiterführenden Schulen des Landkreises und der 9. Klasse des Gymnasiums Edenkoben hin. Bücher und iPads aller Abgängerinnen und Abgänger sowie der Neuntklässler des Edenkobener Gymnasiums werden im Zentralen Schulbuchlager der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße 29, 76829 Landau (ehemaliges Impfzentrum) zu folgenden Zeiten zurückgenommen:

• Montag, 16. Juni, von 8.30 bis 15.30 Uhr: Rückgabetermin für die Abschlussklassen der Realschule plus Edenkoben mit Fachoberschule und der Realschule plus Maikammer

• Dienstag, 17. Juni, von 8.30 bis 15.30 Uhr: Rückgabetermin für die Abschlussklassen der Berufsbildenden Schule SÜW und der Realschule plus Annweiler

• Mittwoch, 18. Juni, von 8.30 bis 15.30 Uhr: Rückgabetermin für 9. Klasse Gymnasium Edenkoben und Abschlussklassen der Realschule plus Herxheim

Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Bad Bergzabern mit Fachoberschule können an allen drei Terminen teilnehmen. Generell gilt: Personen, die an den festgelegten Terminen verhindert sind, können selbstverständlich auch an einem der beiden alternativen Terminen ihre Bücher oder iPads zurückgeben.

Die Abgabestelle ist ausgeschildert, vor Ort bitte der Beschilderung folgen. Weitere Rücknahmetermine finden nicht statt.

Das Schulbuchteam bittet darum, den Rücknahmeschein unbedingt mitzubringen. Die Schulen haben diesen ausgegeben. Der Barcode auf dem Rücknahmeschein muss mit dem Barcode (nicht ISBN-Nummer) auf der Rückseite des jeweiligen Buchs übereinstimmen. Bitte außerdem unbedingt die Umschläge der Bücher bereits zu Hause zu entfernen, Notizzettel entnehmen und Bleistift-Einträge entfernen. Die rückgabepflichtigen Bücher bitte sauber zurückbringen. Offensichtlich verschmutzte Bücher können nicht zurückgenommen werden. Sollten rückgabepflichtige Bücher sich in einem nicht mehr verwendbaren Zustand befinden, wird gemäß den Teilnahmebedingungen der Schulbuchausleihe Schadenersatz fällig.

Rückgabepflichtige iPads sind vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, zu säubern und aufzuladen. Bitte den Leihvertrag mitbringen. Die iPads müssen inklusive Zubehör (Stift, Ladekabel und -stecker) abgegeben werden. Sollte das iPad beschädigt sein oder Zubehör fehlen, wird auch hier Schadenersatz fällig.

Die rückgabepflichtigen Bücher und die rückgabepflichtigen iPads können auch von einer anderen Person, zum Beispiel von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler oder den Eltern, abgegeben werden – auch hier ist an den Rücknahmeschein (Bücher) beziehungsweise den Leihvertrag (iPad) zu denken.

Bei Fragen rund die um Schulbuchausleihe und Rückgabe der iPads steht das Schulbuchteam der Kreisverwaltung per E-Mail an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de beziehungsweise unter der Telefonnummer 06341 940-180 gerne zur Verfügung.

Quelle: KV SÜW