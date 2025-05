Neustadt/Weinstraße – Trio alkoholisiert auf dem Heimweg

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 30.05.2025 um 01:10 Uhr wurden drei Radfahrer, welche auf einem Radweg neben der Landstraße 516 bei 67433 Neustadt/W. fuhren, einer Verkehrskontrolle unterzogen, da diese keine Beleuchtung an ihren Rädern aktiviert hatten. Lediglich eine Person trug eine Stirnlampe. Die Radler waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Bei allen drei Männern konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Die aus Neustadt/W. stammenden Männern wiesen allesamt einen Wert von über 1,6 Promille bei einem durchgeführten Vortest auf, weshalb die Räder angeschlossen und der Schlüssel für das Fahrradschloss einem Angehörigen übergeben wurde. Im weiteren Verlauf wurde allen eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen. Nun kommt auf diese jeweils ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße