Mannheim – Repair-Café öffnet – Ehrenamtsprojekt im Haus der Katholischen Kirche in Mannheim startet am 31. Mai

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar, 28.5.2025 – Mannheim hat ein weiteres Repair-Café: Am 31. Mai startet im Haus der Katholischen Kirche in Mannheim (F2,6) das nachhaltige Ehrenamtsprojekt der Katholischen Kirche in Mannheim. Defektes nicht einfach wegwerfen, sondern gemeinsam wieder zum Leben erweckt, so lautet die Devise, wenn von 10 bis 14 Uhr Besucher:innen ihre kaputten Gegenstände zusammen mit Reparaturexpert:innen und anderen Teilnehmenden selbst reparieren.

„Ein Konzept, das nicht nur Ressourcen schont, sondern auch Wissen und Gemeinschaft fördert“, weiß Ehrenamtskoordinatorin Beatrice Wägele. Mit einem engagierten Team von 15 Ehrenamtlichen geht das Projekt an den Start. Die Nachfrage nach solchen Angeboten ist groß – das Repair-Café ergänzt also bestehende Initiativen und ermöglicht gleichzeitig durch den persönlichen Austausch eine andere Form des Miteinanders.

Um das Repair-Café erfolgreich zu gestalten, ist weitere Unterstützung – auch in Form von Materialien und Werkzeugen willkommen. „Jeder Beitrag, sei es ein ungenutztes Werkzeug oder eine andere Sachspende, hilft dabei, das Projekt noch nachhaltiger und vielfältiger zu machen“, freut sich Wägele auf einen erfolgreichen Start. Öffnen wird das Repair-Café außerdem am 26. Juli und am 27. September. Weitere Termine werden über www.kathma.de bekannt gegeben.

Wägele betont zudem: „Es handelt sich um eine Ergänzung bestehender Angebote“, der Wunsch nach ressourcenschonenden Reparaturmöglichkeiten sei groß. Ein Beispiel dafür ist das Fahrrad-Repair-Café im Inklusions-Café „Bee Five“ des SkF (Sozialdienst Katholischer Frauen / www.skf-mannheim.de) Mannheim. Es öffnet wöchentlich in B5, 20 mittwochs zwischen 13 und 14.30 Uhr. schu/ Bild: kathma.de

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim