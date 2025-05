Ludwigshafen – Festmesse der nigerianischen IGBO-Gemeinde mit Kardinal Peter Ebere Okpaleke am 8. Juni

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Festmesse der nigerianischen IGBO-Gemeinde mit Kardinal Peter Ebere Okpaleke am 8. Juni um 14 Uhr.

Die nigerianische IGBO-Gemeinde Ludwigshafen am Rhein lädt herzlich ein zum Besuch des Kardinals Peter Ebere Okpaleke, Bischof von Ekwulobia/Nigeria. Am Samstag, 7. Juni 2025, findet um 13 Uhr ein Empfang in der Kirche St. Hedwig, Brandenburger Str. 1, statt. Am Sonntag, 8. Juni 2025, feiert Kardinal Peter Ebere Okpaleke um 14 Uhr in der Kirche St. Hedwig eine Festmesse.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen