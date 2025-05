Heidelberg – Geführte Spaziergänge und Führungen auf dem Bergfriedhof – Erstmals auch Führungen im städtischen Krematorium und zu historischen Denkmälern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr bietet das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg eine Reihe von geführten Spaziergängen und Rundgängen über den Bergfriedhof an. Bei den geführten Spaziergängen lernen Teilnehmende die wichtigsten Kapitel der neueren Heidelberger Stadtgeschichte kennen und spazieren entlang schön bepflanzter Wege und Pfade am Berghang. Dabei spannt sich der Bogen von der Grabmalkultur des 19. Jahrhunderts bis zur aktuellen Bestattungskultur. Die Spaziergänge sind kostenlos und finden immer dienstags um 16 Uhr statt. Der nächste geführte Spaziergang findet am Dienstag, 24. Juni 2025 statt.

Weitere Termine in diesem Jahr, bei gutem Wetter, im Überblick:

• Dienstag, 8. Juli

• Dienstag, 12. August

• Dienstag, 16. September

• Dienstag, 7. Oktober

Anmeldungen sind über das Buchungsportal „Natürlich Heidelberg“ möglich unter www.natuerlich.heidelberg.de. Der Treffpunkt wird nach erfolgreicher Anmeldung mitgeteilt.

Erstmals Führungen im städtischen Krematorium

Erstmals werden im Jahr 2025 auch Führungen im städtischen Krematorium auf dem Bergfriedhof angeboten, ebenfalls dienstags um 16 Uhr. Sie bieten Interessierten die Gelegenheit, das Krematorium der Stadt Heidelberg als „Krematorium der nahen Wege“ inmitten der Parklandschaft des Heidelberger Bergfriedhofs kennenzulernen.

Das Krematorium wurde am 22. Dezember 1891 in Betrieb genommen und ist damit das zweitälteste in Deutschland. Neben Einblicken hinter die historische Kulisse werden während der Führung auch Fragen geklärt, die während der Trauer auftauchen. Zudem gibt es Informationen rund um die Feuerbestattung, die heute mit 75 Prozent einen wesentlichen Teil der Bestattungskultur darstellt. Buchungen erfolgen über das Portal „Natürlich Heidelberg“.

Termine für Führungen im Krematorium:

• Dienstag, 15. Juli

• Dienstag, 4. November

Rundgänge zu historischen Denkmälern

Ein neues Angebot sind auch die geführten Rundgänge zu den historischen Denkmälern unter der Leitung von Dr. Holger A. Dux. Der Bergfriedhof zieht viele Menschen an, die die historischen Denkmäler, Inschriften, Skulpturen und Symbole betrachten. Oft bleiben dabei Fragen offen, die der Rundgang entlang der Grabstätten beantwortet, indem er die Geschichte und die Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Unternehmertum und Kunst beleuchtet, die dort ruhen. Zudem wird die kunstgeschichtliche Entwicklung des Historismus des 19. Jahrhunderts bis zum Reformstil zwischen beiden Weltkriegen thematisiert, wodurch Besucherinnen und Besucher die Trauerkultur und verschiedenen Ausdrucksformen der letzten Ehre, die jede Generation geprägt hat, näher kennenlernen können.

Die historischen Rundgänge finden jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr statt am:

• Dienstag, 3. Juni

• Dienstag, 22. Juni

Die Rundgänge kosten acht Euro für Erwachsene und vier Euro ermäßigt. Buchungen über „Natürlich Heidelberg“ möglich unter www.natuerlich.heidelberg.de. Der Treffpunkt wird nach erfolgreicher Anmeldung mitgeteilt.

Bergfriedhof ist größter Friedhof in Heidelberg

Der Bergfriedhof ist mit rund 15 Hektar Fläche der größte Friedhof in Heidelberg und der näheren Umgebung. Im Jahr 1844 als „Neuer Friedhof an der Steige“ eröffnet, wurde er immer wieder erweitert, bis er im Jahr 1952 seine heutige Ausdehnung erreichte. Auf dem Friedhof sind zahlreiche bekannte Heidelberger Persönlichkeiten bestattet, wie etwa Reichspräsident Friedrich Ebert, der Wissenschaftler Robert Wilhelm Bunsen, die Dichterin Hilde Domin und die Frauenrechtlerin Marie Baum. Der Friedhof bietet eine variantenreiche und üppige Pflanzenwelt.

20 Kilometer Wegenetz

Wer nach der Führung noch nicht genug hat oder den Friedhof lieber allein erkunden möchte, dem stehen 20 Kilometer Wegenetz zur Verfügung. Die Pfade, die zumeist am Berghang liegen, ziehen sich über den ganzen Friedhof. An den Eingängen und an allen wichtigen Kreuzungen weisen farbige Übersichtstafeln den Weg. Ein von der Friedhofsverwaltung aufgelegtes Faltblatt hilft zusätzlich bei der Orientierung auf den vier Rundwegen und wird im Laufe des Jahres durch einen Rundwegeplan im Geoportal der Stadt ergänzt.

Ergänzend: Weitere Informationen zum Bergfriedhof und zu den Rundwegen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/bergfriedhof.

Quelle: Stadt Heidelberg