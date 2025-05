Heidelberg – 15.000 Euro Sachschaden nach Zimmerbrand – Zeugen gesucht

Heidelberg/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Gebäudebrand in der Mannheimer Straße gerufen. Vor Ort waren bereits Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Berufsfeuerwehr Heidelberg. Ersten Ermittlungen zufolge entfachte sich gegen 19 Uhr ein Brand in einem Zimmer eines leerstehenden Gebäudes, welches mit Unrat bestückt war. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Die Sachschadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro. Für die Löscharbeiten musste die Mannheimer Straße kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Verkehrsbeeinträchtigungen wurden nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch den Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim