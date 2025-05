Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Über 70 Einsätze, volle Pumpwerke, beeindruckender Zusammenhalt. Das Starkregenereignis am vergangenen Mittwochabend (28. Mai) hat Viernheim extrem gefordert: Innerhalb kürzester Zeit fiel so viel Regen, dass die städtische Kanalisation an ihre Grenzen kam. Die Folge waren überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und 74 wetterbedingte Einsatzstellen, die von den Hilfskräften bis in ... Mehr lesen »