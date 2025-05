Eberbach – GRN-Klinik Eberbach: Alexander Teufel wird neuer stellvertretender Klinikleiter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Krankenstand in den ersten drei Monaten des Jahres war in Rheinland-Pfalz durch eine starke Erkältungswelle geprägt: Die DAK-versicherten Beschäftigten in Rheinland-Pfalz hatten rund ein Fünftel mehr Fehltage wegen Atemwegsproblemen als im ersten Quartal 2024*. Dieser Anstieg wurde größtenteils durch leichte Rückgänge in den meisten anderen Erkrankungsgruppen ausgeglichen. Somit lag ... Mehr lesen »