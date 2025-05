Böhl-Iggelheim – Motorradfahrer schwerverletzt

Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Donnerstag (29.05.25) auf Freitag (30.05.25) gegen 00:08 Uhr verlor ein Motorradfahrer auf der L454 in Fahrtrichtung L532 aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei erlitt der 21-jährige Motorradfahrer schwere Kopfverletzungen und mehrere Schürfwunden. Lebensgefahr besteht nicht. Der 21-Jährige wurde nach Ludwigshafen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden und wurde abgeschleppt. Da bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR

