Bensheim – Gemeinsame Kontrollen an Christi Himmelfahrt – Mehrere Verstöße festgestellt

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (29.5.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Bensheim gemeinsam mit der Steuerfahndung des Finanzamts Darmstadt, dem Hauptzollamt und dem Ordnungsamt der Stadt Bensheim zwischen 17 und 1 Uhr Kontrollen durch. Bei den Kontrollen wurden mehrere Gaststätten und Shishabars kontrolliert. In einer Gaststätte konnte ein illegaler Glückspielautomat sichergestellt werden. Zudem stellten die Beamten insgesamt mehrere Kilo Shisha-Tabak sicher, da dieser unerlaubt selbst hergestellt und gestreckt wurde bzw. Steuersiegel beschädigt oder nicht vorhanden waren. In sechs der insgesamt sieben Gaststätten wurden durch die Steuerfahndung Mängel bei der Kassenführung festgestellt. Zudem waren diverse gewerberechtliche Verstöße wie u.a. verschlossene Notausgänge, Spielerkarten in Glückspielautomaten oder auch Hygienemängel vorhanden.

Des Weiteren wurden bei der Kontrolle der anwesenden Personen und Mitarbeitenden insgesamt drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Eine der kontrollierten Personen arbeitete hierbei in der Küche einer der Gaststätte mit, weshalb sich nun auch der Gaststättenbetreiber verantworten muss. Mögliche weitere illegale Beschäftigungen in den kontrollierten Gaststätten werden noch durch das Hauptzollamt Darmstadt geprüft. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 58 Personen und leiteten mehrere

Straf- und Bußgeldverfahren ein. Die Behörden kündigten an, die gemeinsamen Kontrollen in der Region fortzusetzen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen