Bensheim – Alkoholisierte 37-Jährige attackiert Rettungssanitäter und zwei Polizeibeamte

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen muss sich eine 37-Jährige nach ihrer Festnahme am Freitagmorgen (30.5.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Frau aus Bensheim wurde gegen 7 Uhr im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Fasanenweg aufgefunden. Sie war stark alkoholisiert und nicht ansprechbar, weshalb sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Im Rettungswagen schlug sie einem 25-jährigen Rettungssanitäter ins Gesicht und verletzte ihn. Sie wurde daraufhin durch ein Streifenteam in die Klinik begleitet. Auch gegenüber den 28 und 55 Jahre alten Polizisten verhielt sich die alkoholisierte Bensheimer in aggressiv und kratzte sowie schlug die Beamten. Die37 Jahre alte Tatverdächtige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und blieb zunächst im Krankenhaus.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen