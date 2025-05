Mannheim – Polizeieinsatz in Hotel

Mannheim-Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei gegen 04:11 Uhr in ein Hotel in den Quadraten gerufen da es dort zu einer Bedrohung eines Mitarbeiters kommen würde. Vor Ort konnte ein 31-jähriger Mann angetroffen werden, der offenbar einen Streit mit seiner 27-jährigen Partnerin hatte. Im Rahmen der Personalienfeststellung im Hotelzimmer wurde bekannt, dass gegen den 31-jährigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft vorlag. Als die Beamten ihm dieses erklären wollten, schlug er plötzlich einem Beamten gegen die Brust, wodurch dieser rückwärts stürzte und flüchtete in den Flur des Hotels. Durch weitere Beamte wurde daraufhin das Hotel abgeriegelt. Der 31-jährige konnte dann in einem anderen Stockwerk versteckt, in einer Ecke aufgefunden werden. Nach Abschluss aller notwendigen strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle wieder entlassen. Er muss sich nun einem neuen Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte stellen, da durch seine Flucht ein Beamter leicht verletzt wurde.

