Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Giacomo Puccinis Oper Madama Butterfly

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Madama Butterfly

Begeisterte Zuschauer und Kritiken erhielt das Pfalztheater Kaiserslautern im Februar nach der Premiere von Giacomo Puccinis Japanischer Tragödie Madama Butterfly in der Inszenierung von Jacopo Spirei. Die gefeierte Aufführung gastiert nun am Freitag, 06.06. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 08.06.2025 um 18 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Benjamin Franklin Pinkerton ist Offizier der US-Marine und gerade in Nagasaki stationiert. Für die Zeit seines Aufenthalts hat man ihm zusammen mit einem Haus auch die 15-jährige Geisha Cio-Cio-San vermittelt. Von ihrer Anmut verzaubert, verliebt sich Pinkerton in die junge Frau und geht mit ihr nach japanischem Brauch eine Ehe auf Zeit ein. Doch was für Cio-Cio-San die große Liebe bedeutet, ist für Pinkerton nur ein flüchtiges Abenteuer. Kurz nach der Hochzeit verlässt er sie. „Butterfly“ aber, wie sie genannt wird, ist sicher: Eines schönen Tages wird er zu ihr zurückkehren – nicht zuletzt wegen ihres gemeinsamen Kindes. Jahre vergehen, bis das Schiff der US-Marine tatsächlich wieder anlegt. An Bord: Pinkerton und seine amerikanische Frau Kate.



Mit sicherem Gespür für bühnenwirksame Stoffe interessierte Puccini insbesondere das Aufeinandertreffen zweier konträrer Welten– der modernen westlichen Kolonialmacht USA und des von jahrhundertealten Traditionen geprägten Japan. Der Gegensatz von traditionell westlicher Musik und stilisierten asiatischen Klängen wird zu einem prägenden Merkmal seiner 1904 in Mailand uraufgeführten Oper. Neben der tragischen Liebesgeschichte vor exotischem Hintergrund beweist das Werk durch die Thematisierung von kulturellen Missverständnissen, Machtmissbrauch und Sexismus ihre Aktualität auch in der heutigen Zeit.

Die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern und der Chor des Pfalztheaters (Chorleitung: Aymeric Catalano) musizieren unter der Musikalischen Leitung von GMD Daniele Squeo, die opulente Ausstattung schuf Mauro Tinti. Arminia Friebe und Daniel Kim überzeugen in den Hauptrollen.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

©Andreas Etter

Theater im Pfalzbau