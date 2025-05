Leimen – Unbekannte werfen Steine in Richtung der Polizeieinsatzkräfte

Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befanden sich in der Zeit zwischen 22:17 Uhr und 23:11 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Kurpfalzzentrums in Leimen im Einsatz. Ursächlich für den Einsatz war die Mitteilung, dass an der Örtlichkeit mehrere Jugendliche lärmen und randalieren würden. Während die Beamten zwei Zeugen vor Ort befragten, wurde von bislang unbekannten Tätern zunächst ein Pflasterstein in Richtung eines auf der Römerstraße vorbeifahrenden Streifenwagens geworfen, der diesen jedoch verfehlte. Kurz darauf wurde noch ein großer Kieselstein in Richtung der Beamten geworfen, der diese glücklicherweise ebenfalls knapp verfehlte. Eine Fahndung nach dem oder den Tätern verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 06222 57090 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.

