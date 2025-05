Kaiserslautern – Torjäger Ragnar Ache verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln an.

Kaiserslautern – Der 26-jährige Stürmer kam im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt zum FCK und war in den zurückliegenden beiden Spielzeiten der Toptorjäger bei den Roten Teufeln. In 56 Zweitligaspielen erzielte er 34 Tore – nach 16 Toren in seiner Premierensaison am Betze kam er in der gerade beendeten Spielzeit auf 18 Saisontreffer. In fünf Einsätzen im DFB-Pokal erzielte er einen weiteres Tor für den FCK.

„Wir bedanken uns bei Ragy sehr herzlich für seine erfolgreiche Zeit am Betzenberg. Für seine persönliche und seine sportliche Zukunft in der Bundesliga beim 1. FC Köln wünschen wir ihm alles Gute!“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

„Ich möchte mich beim FCK und vor allem auch bei den Fans für die sehr schönen vergangenen beiden Jahren bedanken. Ich wurde von Tag 1 an extrem gut aufgenommen und habe mich am Betze sehr wohlgefühlt. Insgesamt war es einfach eine geile Zeit, die ich nie vergessen werde. Vielen Dank dafür“, verabschiedet sich Ragnar Ache.

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich zur neuen Saison 2025/26 in der Defensive mit Fabian Kunze, der vom Zweitligisten Hannover 96 auf den Betzenberg wechselt.

Der gebürtige Bielefelder, der überwiegend im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, kommt mit der Erfahrung von 107 Zweitliga- und 48 Bundesligaspielen in die Pfalz. Kunze absolvierte einen Teil seiner fußballerischen Ausbildung in der Knappenschmiede des FC Schalke 04, eher er zum Ende seiner Jugend-Laufbahn zum SV Rödinghausen wechselte. Dort wurde der DSC Arminia Bielefeld auf ihn aufmerksam. In seiner ersten Saison bei den Arminen gelang ihm mit der Mannschaft der Aufstieg in die Bundesliga, in der er in zwei Spielzeiten seine Entwicklung weiter vorantrieb. In den letzten drei Jahren trug Fabian Kunze das Trikot von Hannover 96, ab der kommenden Spielzeit schnürt er seine Fußballschuhe für die Roten Teufel.

Text FCK