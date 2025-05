Frankenthal – Strohhutfest 2025: Olli Herrmann erläutert den Charme vom größten “Klassentreffen” der Welt – VIDEO

Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befanden sich in der Zeit zwischen 22:17 Uhr und 23:11 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Kurpfalzzentrums in Leimen im Einsatz. Ursächlich für den Einsatz war die Mitteilung, dass an der Örtlichkeit mehrere Jugendliche lärmen und randalieren würden. Während die Beamten ... Mehr lesen »