Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Hallenbad HaWei, betrieben von den Stadtwerken Weinheim, weist auf vorübergehende Änderungen bei den Öffnungszeiten hin.

Das Bad bleibt an Pfingsten, von Sonntag, 8. Juni, bis Montag, 9. Juni 2025, geschlossen.

Zudem gelten am Donnerstag, 19. Juni 2025, an Fronleichnam, geänderte Öffnungszeiten:

Das Hallenbad ist an diesem Tag von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet und der Kassenschluss ist um 17:00 Uhr.

Quelle: Stadt Weinheim