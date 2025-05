Walldürn – Attraktives Walldürn – Information Odenwald Klassik – Flugplatzrennen Walldürn

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Termin des Flugplatzrennens in Walldürn rückt näher. Die Startfelder füllen sich, etwa 200 Fahrer und Teams haben sich in den verschiedenen Klassen für die Veranstaltung vom 20. – 22. Juni angemeldet. Neben Fahrern aus allen Teilen Deutschlands nehmen auch Teilnehmer aus europäischen Nachbarländern teil. Nennungen aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Österreich und der Tschechischen Republik sind beim Organisationsteam eingegangen. Dies zeigt die Anziehungskraft der Veranstaltung im Odenwald, die mittlerweile über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt ist. Schon am Freitag testen die Fahrer in Zusammenarbeit mit ihren Helfern und Technikern ihre Maschinen und stimmen sie auf den Kurs ab. Die richtige Getriebeübersetzung und die beste Fahrwerksabstimmung können ohne Zeitdruck im freien Training ausprobiert werden. Denn am Samstag geht es im Zeit Training um die besten Startplätze für das Rennen. Alles sollte bestens vorbereitet sein, wenn es um die Platzierung in der Startaufstellung für die Rennen geht. Ein guter Startplatz in der ersten Reihe kann entscheidend für den Sieg am Rennen am Sonntag sein.

Die Flugplatzpiste in Walldürn hat ihren speziellen Charakter. Zum einen ist sie mit 2 Kilometern recht kurz. Rundenzeiten unter einer Minute sind üblich. Permanente Rennstrecken sind mindestens 3 und meistens mehr Kilometer lang. Daher verlangt der Kurs in Walldürn von den Fahrern einiges ab. Harte Bremsmanöver bei den Stop-and-Go-Passagen gehen auf die Kondition, um die Renndistanz von 15 Runden durchzuhalten. Damit aber nicht genug. Die Belastung ist doppelt hoch, da in allen Klassen 2 Rennen gefahren werden. Für die Zuschauer bieten diese ständigen Positionskämpfe um die Plätze und damit Spannung pur. Wer mehr über die Veranstaltung erfahren möchte, wer alles am Start ist, den Zeitplan und weitere Informationen zur Veranstaltung sucht, sollte auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com nachschauen.