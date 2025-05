Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im Juni

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im Juni mit vielen interessanten Veranstaltungen auf.

Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Robotastisch – freies Programmieren

Wie jeden ersten Dienstag im Monat können die Lernroboter der Stadtbibliothek Speyer am 3. Juni 2025, von 16 bis 17.30 Uhr kennengelernt und ausprobiert werden. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal der Villa Ecarius statt, ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Bücherklatsch

Einmal im Monat treffen sich Lesebegeisterte gemeinsam mit der Gemeindeschwester plus Alexandra Mally in der Stadtbibliothek, um gemeinsam über Bücher zu reden. In ungezwungener Atmosphäre geben sie sich Buchtipps, lassen sich inspirieren und unterhalten. Der nächste Termin ist Donnerstag, 5. Juni 2025, von 11 bis 12 Uhr. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Speyer, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei und jederzeit möglich.

Lesesommer und Vorlesesommer

In Kooperation mit der Bibliothèque francaise Speyer nimmt die Stadtbibliothek Speyer wieder an den landesweiten Leseförderaktionen “Lesesommer” und “Vorlesesommer” teil. Die Aktionen finden im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 24. August 2025 statt. Während der Vorlesesommer für Kinder ist, die noch nicht lesen können, richtet sich der Lesesommer an Bücherbegeisterte zwischen sechs und 16 Jahren. Weitere Informationen sind unter www.vorlese-sommer.de und www.lesesommer.de abrufbar.

Ab Montag, 23. Juni 2025, kann in der Stadtbibliothek Speyer eine Anmeldung zu den Aktionen vorgenommen werden.

Programmieren mit dem Dash II: Workshop für Fortgeschrittene ab 9 Jahren

Am Montag, 23. Juni 2025, findet von 15 bis 17.30 Uhr der Workshop „Programmieren mit dem Dash II“ statt. In dem Workshop werden die Grundlagen des Coding vertieft. Die Teilnehmenden lernen den Lernroboter Dash mit Hilfe von „Blockly“, einer visuell-orientierten Sprache auf Basis bunter Bausteine, zu programmieren. Anschließend stellen sie sich gemeinsam mit dem Dash dem wohl größten Abenteuer: dem Roboter-Rennen. Voraussetzungen für die Teilnahme: Besuch des Workshops „Programmieren mit dem Dash I“ oder Erfahrung mit „Blockly“.

Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Speyer. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, eine Anmeldung über die vhs unter der Kursnummer 11011A ist erforderlich.

Digitaltag: „ChatGPT und Digitale Angebote – informieren, kennenlernen, ausprobieren“

Zum Digitaltag am Freitag, 27. Juni 2025, lädt die Stadtbibliothek Speyer von 15 bis 16.30 Uhr Interessierte und Neugierige ein, die Digitalen Angebote der Stadtbibliothek kennenzulernen. An einem Infotisch werden Informationen zu ChatGPT gegeben, der Chatbot kann auch ausprobiert werden.

Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Speyer. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Speyer