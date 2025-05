Speyer – Plauderbank auf dem Speyerer Friedhof im Juni

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch im Juni gibt es neue Termine für das beliebte Angebot „Balsam für die Seele“ mit Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner auf dem Speyerer Friedhof.

Die Plauderbank befindet sich in der Nähe des Hochkreuzes zwischen dem Eingang Wormser Landstraße und der Trauerhalle. Ein entsprechender Lageplan hängt an den Haupteingängen in den Schaukästen aus.

Auf der Plauderbank an der Friedhofsallee bei den Religionsfahnen können Interessierte gemeinsam mit der Gemeindeschwester über die Themen Geburt, Leben, Sterben, Tod und Trauer sprechen.

Bei Regen oder Sturm entfallen die Termine, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Plauderbank ist an folgenden Terminen besetzt:

Mittwoch, 18. Juni 2025 von 14 bis 17 Uhr

Mittwoch, 25. Juni 2025 von 9 bis 12 Uhr

Für weitere Termine und Rückfragen steht Ihnen Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner telefonisch unter 06232 14-2636 sowie 0162 1080899 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer