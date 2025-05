Speyer – Digitalisierung zum Anfassen: Informationsveranstaltungen und Workshop rund um das Thema LoRaWAN

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie intelligent kann eine Stadt sein? Welche Chancen bieten moderne Sensornetzwerke für unseren Alltag? Die Stadtverwaltung Speyer und die Stadtwerke Speyer gehen diesen Fragen gemeinsam mit der Bürgerschaft nach und laden im Rahmen der diesjährigen Woche der Medienkompetenz (WMK) zu zwei spannenden Veranstaltungstagen rund um das Thema LoRaWAN und Sensortechnik ein.

Am Montag, 2. Juni 2025, findet von 9 bis 12 Uhr im Media:TOR eine Informationsveranstaltung zum Funknetzwerk LoRaWAN statt. Die Teilnehmenden erfahren, wie dieses zukunftsweisende System bereits heute eingesetzt wird. Ab 13 Uhr wird es praktisch: In einem Workshop bauen die Teilnehmenden eigene Wetterstationen mit Sensortechnik zusammen, welche anschließend direkt in das LoRaWAN-Netz eingebunden werden. Der Workshop endet gegen 17 Uhr – mit neuen Erkenntnissen und funktionierender Technik!

Am Dienstag, 3. Juni 2025, geht es weiter mit einer Informationsveranstaltung zum Bereich Sensortechnik, ebenfalls im Media:TOR. Von 9 bis 13 Uhr werden konkrete Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele vorgestellt.

Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

Ob Technik-Fans, Bürger*innen oder Vertreter*innen aus Verwaltung, Bildung und Wirtschaft – alle Interessierten sind eingeladen, an den kostenfreien Veranstaltungen teilzunehmen und gemeinsam zu entdecken, wie Digitalisierung ganz praktisch vor Ort erlebbar wird.

