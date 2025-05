Sinsheim – Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung: Selma Cihan ist seit 1. April die Wirtschaftsförderin und Innenstadtkümmerin der Stadt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit dem 1. April ist Selma Cihan die neue Wirtschaftsförderin und Innenstadtkümmerin der Stadt Sinsheim. Sie ist unter anderem zuständig für Belange der Innenstadt und den Sinsheimer Stadtgutschein. Ihr Aufgabengebiet umfasst darüber hinaus die Vermittlung von geeigneten Gewerbegrundstücken und -immobilien und die Vermarktung der Stadt als attraktiven Wirtschafts- und Einkaufsstandort. Cihan ist bei der Stadtverwaltung Ansprechpartnerin für Unternehmen in Standortfragen und berät und unterstützt bei allen Verwaltungsangelegenheiten. Ihre Stelle ist im Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Sie steht dabei in regelmäßigem Austausch mit dem Oberbürgermeister und den anderen Fachämtern der Stadtverwaltung. Cihan hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaftsingenieurwesen und berufliche Erfahrung aus der freien Wirtschaft, wo sie unter anderem Fertigungsprozesse überwacht und im Rahmen ihrer werkstudentischen Tätigkeit anwendungsorientiert geforscht hat. Die Stadtverwaltung Sinsheim hat gemeinsam mit der IHK Rhein-Neckar und Partnern wie dem Wirtschaftsforum Sinsheim im Rahmen des Förderprogramms Innenstadtberater ein Maßnahmenhandbuch zur Stärkung der Innenstadt erarbeitet. Dieses wurde im Februar 2025 im Gemeinderat vorgestellt. Eines der vier Schlüsselprojekte der Stadt betraf die Schaffung weiterer personeller Kapazitäten für die städtische Wirtschaftsförderung. Die Anforderungen an die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Belebung und Attraktivierung der Innenstadt. In seiner Sitzung im Oktober 2024 hat der Gemeinderat die Einrichtung einer Stelle Wirtschaftsförderer/Innenstadtkümmerer beschlossen.

Die städtische Wirtschaftsförderung ist erreichbar per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@sinsheim.de oder telefonisch unter 07261 404-585.

Quelle: Stadt Sinsheim