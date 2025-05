Sinsheim – Radaktion in Sinsheim, Samstag, 28.06.2025

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr organisieren der ADFC Rhein-Neckar und die Lokale Agenda Gruppe „Radwegenetz“ eine Radaktion in Sinsheim. Unterstützt wird die Aktion ebenfalls durch den Radfahrerverein 1889 Sinsheim e.V. Ziel ist es, das Fahrradfahren in Sinsheim sichtbar zu machen. Radfahren kann einen wesentlichen Beitrag leisten, die Klimaziele zu erreichen und den Verkehr zu entlasten, es fördert die Gesundheit und macht Spaß. Radelnde sind eingeladen, sich zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und miteinander einen schönen Vormittag zu erleben. Die Radaktion beginnt am Samstag, dem 28. Juni um 10:00 Uhr mit einer Rad-Demo durch Sinsheim. Treffpunkt ist der Burgplatz in Sinsheim. Alle sind eingeladen mitzufahren, insbesondere auch Eltern mit Kindern. Tempo und Entfernung sind für alle geeignet. Mit der Rad-Demo möchte man alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme sensibilisieren und zeigen, wie wichtig eine sichere und komfortable Infrastruktur für das Fahrradfahren ist.

Der zweite Teil der Radaktion beginnt um 11:00 Uhr auf dem Burgplatz in Sinsheim. Die Besucher erwarten Infostände zu verschiedenen Themen rund ums Fahrrad und kurze Redebeiträge. Der ADFC bietet einen Geschicklichkeitsparcours an, die Firma Deermans Cargobikes zeigt Lastenräder und das Johanniter-Haus aus Waibstadt ist mit ihrer Fahrradrikscha vor Ort. Außerdem wird es wieder einen Stand zum Stadtradeln geben. Es wird viel Gelegenheit geben, sich auszutauschen und Verbesserungen für den Radverkehr zu diskutieren. Die Veranstaltung dauert bis ca. 13:00 Uhr. Schirmherr für diesen Teil der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Marco Siesing.