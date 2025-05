Sinsheim – Freibad Sinsheim – Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter jedem Hügel ein neuer Ausblick

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle zwei Wochen stellt die Sinsheimer Erlebnisregion Highlights bzw. bisher wenig bekannte Geheimtipps der Region vor. Heute an der Reihe: Das Freibad Sinsheim Das Freibad am Rande der Innenstadt hat vom 1. Mai bis 30. September täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sowie dienstags und donnerstags zum Frühschwimmen schon ab 07:00 Uhr.

Parkmöglichkeiten gibt es direkt gegenüber dem Freibad auf dem kostenfreien Parkplatz oder kostenpflichtig nebenan im schattigen Parkhaus der Dr.-Sieber- Halle. Das Freibad erstattet an der Kasse 1 Euro Parkgebühren für die Sinsheimer Parkhäuser. Das Freibad bietet für Sportler und Familien zahlreiche Attraktionen. Ein 50 Meter Schwimmbecken mit Sprungtürmen sowie ein großes Familienbecken mit Riesen- und Speed-Rutsche, Kletternetz und Wasserspiele laden zur Abkühlung ein. Die Kleinen können sich im Kinderspielbecken und dem Abenteuerspielplatz mit Sand- und Matschanlage so richtig austoben. Beides ist mit Sonnensegeln überdacht.

Eine große Spiel- und Liegewiese, eine Beachvolleyballanlage, ein Fußballkleinfeld und eine Tischtennisplatte laden zum Verweilen ein. Am Beckenbereich stehen Liegen zur Verfügung oder können gegen Pfand zur Benutzung auf der Liegewiese ausgeliehen werden. In den Monaten Juni, Juli und August findet montags und mittwochs jeweils um 10:00 Uhr Wassergymnastik statt. Außerdem werden in Kooperation mit der VHS Sinsheim verschiedene Kurse angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Das Bistro H2O bietet auf der schönen Sonnenterrasse kühle Getränke, verschiedene Speisen und Eis an.

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen, den Mehrfach- und Saisonkarten sowie den Sondertarifen (Feierabendtarif und Frühschwimmertarif) sind auf der Homepage www.freibad-sinsheim.de nachzulesen.