Rhein-Pfalz-Kreis – CDU-Kreisvorstand schlägt Johannes Zehfuß als Landtagskandidaten für den Wahlkreis 38 vor – Sertac Bilgin als B-Kan-didat benannt

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kreisvorstand der CDU Rhein-Pfalz-Kreis hat in seiner Sitzung am 26.

Mai in Mutterstadt auch die personellen Weichen für die Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 38 (Mutterstadt) gestellt. Einstimmig wurde der amtierende Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuß als Kandidat zur Nominierung vorgeschlagen. Als B-Kandidat wurde ebenfalls einstimmig Sertac Bilgin, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und Gewinner des Bundes-

tagswahlkreises 206, benannt. Aufgrund der Wahlrechtsreform hat Bilgin trotz Wahlsieg kein Bundestagsmandat erhalten.

Der Wahlkreis 38 umfasst die verbandsfreien Gemeinden Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Rheinauen.

„Mit Johannes Zehfuß setzen wir auf Erfahrung, Verlässlichkeit und eine starke Stimme für unsere Region im Landtag. Sertac Bilgin bringt politische Durchschlagskraft und kommunale Verankerung mit. Dieses Duo steht für die Zukunft des Wahlkreises 38“, so Patrick Poss, Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Pfalz-Kreis. Die endgültige Nominierung soll im Rahmen einer Teilkreismitgliederversammlung erfolgen

Quelle CDU-Kreisgeschäftsstelle