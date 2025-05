Mannheim – Vortrag in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wolfgang Heribert von Dalberg (1750-1806) gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der reichen Mannheimer Theatergeschichte. Er ist bis heute eng mit der Gründung und den ersten Jahren des Nationaltheaters sowie der Uraufführung von Friedrich Schillers Drama „Die Räuber” verbunden. Seinen weniger bekannten Tätigkeiten und Aktivitäten widmet sich am Donnerstag, den 5. Juni um 19 Uhr ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen. Der Historiker Prof. Dr. Wilhelm Kreutz zeichnet Dalbergs beeindruckenden Aufstieg zum führenden Beamten nach – beginnend in Kurmainz über die Kurpfalz bis ins Großherzogtum Baden. Außerdem hatte Dalberg wichtige Funktionen in den Freimaurerlogen von Worms und Heidelberg inne, stand jahrelang der „Kurfürstlich Deutschen Gesellschaft” vor, übersetzte und schrieb selbst zahlreiche Bühnenwerke.

Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt. Der Eintritt ist frei.

Der Abend ist Teil der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins. Regelmäßig beleuchten Expertinnen und Experten abwechslungsreiche Themen von Regional- und Kunstgeschichte bis hin zu Archäologie. Alle Termine gibt es im Veranstaltungskalender unter www.rem-mannheim.de.

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen