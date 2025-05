Mannheim – Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss mit unversichertem Auto unterwegs

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagvormittag war in der Mannheimer Innenstadt ein 28-jähriger Mann mit einem unversicherten VW unterwegs und stand dabei unter dem Einfluss von Drogen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 01.30 Uhr im Quadrat F 3 auf, als er mit einem VW in Richtung Kurt-Schuhmacher-Brücke fuhr. In Höhe des Quadrats F 5 wurde das Fahrzeug zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und der 28-jährige Fahrer kontrolliert. Dabei fielen den Beamten sofort deutliche Anzeichen für Drogenkonsum auf bei dem Autofahrer auf. Ein Drogen Vortest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass das Fahrzeug aufgrund nicht vorhandenen Versicherungsschutzes zwangsstillgelegt werden musste. Zudem konnte der 28-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen. Gegen den Fahrer des VW wird nun von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wegen Fahrens unter Drogeneinflusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim