Mannheim – Große Beteiligung bei 4. Schönauer Gesundheitswoche – Zusammenarbeit im Stadtteil ermöglicht 33 vielseitige Aktionen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. 33 unterschiedliche Aktionen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen hat die Gesundheitswoche Schönau in diesem Jahr geboten. Möglich wurde das wieder durch die Beteiligung zahlreicher Akteure aus dem Stadtteil. Koordiniert wurde die Gesundheitswoche erneut vom Caritas-Quartierbüro Schönau, dem Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ob bewegte Hofpause, gesundes Frühstück, Waldspaziergang oder Brainjogging – das Angebot war vielseitig. Es fanden Sportangebote für Kinder der Hans-Christian-Andersen-Grundschule und der Schönauschule statt. Im Jugendhaus kochten Jugendliche gemeinsam. Für Erwachsene gab es unter anderem einen Spielenachmittag, Boule- und Dartstraining. Es wurden Seniorengymnastik bei der Schönau Gemeinde, eine Gartenwerkstatt am Gesundheitscafé und ein Mehrgenerationenfrühstück in der Villa angeboten. Bei den Infoveranstaltungen ging es um Selbsthilfe, Patientenverfügung, gesunde Mediennutzung und eine Babytrageberatung für Eltern.



Nach Schätzung der Organisatoren haben insgesamt rund 600 Menschen an den verschiedenen Aktionen teilgenommen. Alle Angebote waren kostenfrei, die meisten auch barrierefrei – die Wanderungen und Spaziergänge konnten mit Kinderwagen, Rollator und Rollstuhl mitgemacht werden. Es wurden viele Angebote vorgestellt, die auch nach der Gesundheitswoche stattfinden, darunter Spaziergänge, Kochangebote und Spieletreffs. „Ich freue mich sehr, dass wir dank der Akteurinnen und Akteure aus dem Stadtteil und auch aus dem Mannheimer Stadtgebiet so ein buntes Angebot zusammenstellen konnten. Ich freue mich schon auf die Gesundheitswoche 2026“, sagt Sophie Kücherer vom Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim. Christian Endres vom Quartierbüro Schönau des Caritasverbands Mannheim ergänzt: „Besonders erfreulich war es für uns als Organisatoren mitzuerleben, dass Menschen von außerhalb des Stadtteils gezielt zu unseren Angeboten gekommen sind, nachdem sie von der Gesundheitswoche erfahren haben. Das ist eine sehr schöne Entwicklung und zeigt, dass die Aktionswoche sogar über Stadtteilgrenzen hinaus gesehen wird.“



„Als Dozentin bin ich äußerst glücklich, dass meine Studierenden durch ihre Aktionen auf der Gesundheitswoche etwas Praxisluft im sonst eher theoretischen Unialltag schnuppern können und sich – wie auch in den vergangenen Jahren – engagiert eingebracht haben. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!“, sagt Lisa Paulsen von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Auch die Studierenden waren von dem Praxiseinsatz begeistert: „Diese Woche war für uns mehr als ein Projekt – sie war eine wertvolle Lernerfahrung, ein Blick über den Tellerrand und ein Beitrag zur Sensibilisierung für gesundheitliche Themen im Stadtteil.“ Ein Video mit Impressionen der Gesundheitswoche ist auf dem YouTube-Kanal des Caritasverbands Mannheim zu finden.

Quelle: Caritasverband Mannheim e.V.