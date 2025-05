Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kreisvorstand der CDU Rhein-Pfalz-Kreis hat in seiner Sitzung am 26. Mai in Mutterstadt auch die personellen Weichen für die Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 38 (Mutterstadt) gestellt. Einstimmig wurde der amtierende Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuß als Kandidat zur Nominierung vorgeschlagen. Als B-Kandidat wurde ebenfalls einstimmig Sertac Bilgin, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und Gewinner des ... Mehr lesen »