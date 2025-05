Ludwigshafen – Kulturzentrum dasHaus in Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes aufgenommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat sich erfolgreich mit dem Kulturzentrum dasHaus für das Programm “Übermorgen – Neue Modelle für Kulturinstitutionen” beworben und nun die Förderzusage erhalten. Mit dem Programm “Übermorgen” unterstützt die Kulturstiftung des Bundes 50 Kulturinstitutionen bundesweit. Die teilnehmenden Einrichtungen entwickeln zwischen Mai 2025 und Dezember 2026 neue Konzepte, um ihre Institutionen als offene Orte des künstlerischen Schaffens und der gesellschaftlichen Verständigung gut aufgestellt in die Zukunft zu führen. Dabei können die Kultureinrichtungen beispielsweise neue Nutzungskonzepte erproben. Gefördert werden die Einrichtungen mit jeweils 50.000 Euro. Weitere Unterstützung erhalten sie durch den Austausch mit anderen Kulturinstitutionen, durch Beiträge von Expert*innen bei den “Zukunftsforen” – der Akademie-Reihe des Programms – und auf Inspirationsreisen in europäische Städte. Dort werden den Teilnehmenden unter anderem gelungene Beispiele für Formate anderer Kultureinrichtungen vorgestellt.

“Die Aufnahme in das Programm ‚Übermorgen‘ zeigt deutlich, dass wir in unserem Kulturzentrum dasHaus sehr gute und innovative Formate pflegen, auf die wir auch in unserer Bewerbung eingegangen sind. Durch die Vernetzung der Programmteilnehmenden bei den Zukunftsforen erhalten die Mitarbeitenden des Bereichs Kultur wertvolle Impulse,

die sie produktiv im Sinne der zukünftigen Bedarfe unserer pluralistischen Stadtgesellschaft nutzen können. Ich freue mich daher sehr über die Förderung in diesem Programm, bei dem nicht nur Geld auf 50 Institutionen verteilt wird, sondern die Arbeit dieser Institutionen aktiv begleitet wird”, sagt Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg.

Eine unabhängige Jury wählte aus den mehr als 280 Antragstellenden aus 15 Bundesländern 50 Institutionen aus. Diese spiegeln die große Vielfalt der kulturellen Landschaft in Deutschland wider: Von international agierenden bis zu regional verankerten Häusern, von freien Trägern bis zu kommunalen Einrichtungen.

Insgesamt steht für die erste Programmphase ein Budget von 4,6 Millionen Euro zur Verfügung. Ab 2027 ist eine Fortsetzung des Programms denkbar, damit ausgewählte Vorhaben umgesetzt werden können.

