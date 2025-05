Ludwigshafen – FWG: Keine Showpolitik – Kommunale Finanzprobleme müssen in Mainz gelöst werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freie Wählergruppe Ludwigshafen sieht mit Sorge, dass im aktuellen OB-Wahlkampf zentrale Fragen der kommunalen Finanzierung für parteipolitische Inszenierungen genutzt werden. Es ist

wenig überzeugend, wenn ein SPD-Kandidat nun an der eigenen Landesregierung vorbei die Bundesebene adressiert und neue Finanzstrukturen fordert – obwohl die Finanzprobleme Ludwigshafens maßgeblich durch die jahrzehntelange SPD-Politik in Rheinland-Pfalz verursacht wurden. Bereits seit über 20 Jahren haben drei SPD Kämmerer (Wilhelm Zeiser, Dieter Feid und

Andreas Schwarz) vergeblich mit viel Engagement versucht die Finanzverteilung für die Stadt zu sanieren. Ein Brief mit Einladung an den SPD- Finanzminister soll jetzt die Problematik lösen. Dies ist reine Schaufensterpolitik.

Keinerlei Lösung hat die von Jens Peter Gotter gelobte Übernahme der Altschulden durch das Land in Höhe von 565 Millionen gebracht. Im Gegenteil: Jetzt setzt das Land die Stadt vermehrt unter Druck das Defizit abzubauen, ohne die Altschuldenfrage zu lösen und die Finanzausstattung der Stadt entscheidend zu verbessern.

Wir teilen die Kritik der CDU, dass Besuche von Bundespolitikern und neue Versprechen keine nachhaltige Lösung bringen, solange das Land seine Finanzpolitik nicht grundlegend ändert. Die Forderung nach einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips – also „Wer bestellt, bezahlt“ – ist ein Anliegen, das auch die FWG seit Jahren mit Nachdruck verfolgt.

Für uns steht fest: Ludwigshafen braucht keine parteitaktischen Wahlkampfmanöver, sondern eine ehrliche, sachorientierte Politik aus der Mitte der Gesellschaft. Wir fordern die Landesregierung auf, endlich Verantwortung zu übernehmen und die Kommunen dauerhaft solide auszustatten. Nur so können wir gemeinsam – unabhängig von Parteigrenzen – die Zukunft

unserer Stadt sichern.

Anstatt Träumen nachzuhängen, sollte ein Oberbürgermeisterkandidat den Bürgern erklären, wie die/der jenige zu zentralen Themen der Finanzausstattung der Stadt steht: Unterstützt man z.B. die Landesregierung in ihrer Forderung nach erhöhten Steuern, insbesondere der Grundsteuer, die alle Bürger betrifft, da die Kosten auf die Mieter umgelegt werden? Nach Ansicht der FWG-Stadtratsfraktion sind keinerlei Erhöhungen mehr den Bürgern zuzumuten!

Die katastrophale Unterfinanzierung Ludwigshafens muss nach Ansicht der Freien Wähler durch eine Klage gegen das Land geklärt werden.

Quelle – FWG Ludwigshafen e.V.

