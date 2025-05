Ludwigshafen – “Die hörbare Welt” – Pianistin Laura Galstyan gibt Nachmittagskonzert im Ernst-Bloch-Zentrum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum (EBZ), Walzmühlstraße 63, lädt am Dienstag, 10. Juni 2025, um 16 Uhr, zum nächsten Nachmittagskonzert der Reihe “Die hörbare Welt. Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch” ein. Die 2003 in Armenien geborene und bereits mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnete Pianistin Laura Galstyan wird ein vielfältiges Programm aus Stücken von Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Olivier Messiaen und Sergei Rachmaninoff präsentieren. Vor und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die neu gestaltete Dauerausstellung sowie den aktuellen Themenschwerpunkt “Der Bauernkrieg in Philosophie und Kunst” zu besuchen.

Die Reihe “Die hörbare Welt” ist eine Kooperation zwischen dem EBZ, der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Pfälzischen Musikgesellschaft. An

jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr bieten die Kooperationspartner im EBZ Nachmittagskonzerte an, bei denen herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten. “Die hörbare Welt” ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk “Geist der Utopie” (1918). Der Eintritt beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei. Nähere Informationen zur Konzertreihe und der Pianistin gibt es im Internet unter www.bloch.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen