Heidelberg – Verlängerter Glasfaserausbau in Rohrbach: Straßen mit Beeinträchtigungen bis 30. Juni 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Deutsche Telekom baut seit Anfang Mai 2025 in mehreren Straßen im Stadtteil Rohrbach Glasfaser aus. Die Arbeiten erfolgen in drei Phasen. Ursprünglich sollten diese bis Anfang Juni 2025 abgeschlossen sein. Aufgrund von organisatorischen und baulichen Abstimmungen verlängern sich die Arbeiten in allen drei Phasen nun bis Montag, 30. Juni 2025.

In den betroffenen Straßenabschnitten muss weiterhin für die Dauer der Arbeiten die Fahrbahn teilgesperrt und der Gehweg voll gesperrt werden. Die Straßen bleiben jedoch jederzeit in beide Richtungen auf Sicht befahrbar. Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleibt – soweit vorhanden – der gegenüberliegende Gehweg benutzbar.

Gearbeitet wird in folgenden Straßenabschnitten (mit Hausnummern):

Phase 1: Verlängert bis Montag, 30. Juni 2025

• Rathausstraße 1 bis 56

• Parkstraße

• Amalienstraße

• Rathausstraße 45 bis 80

• Weingasse

Phase 2: Verlängert bis Montag, 30. Juni 2025

• Karlsruher Straße 91a

• Karlsruher Straße 94

• Karlsruher Straße 86

• Karlsruher Straße 74

• Karlsruher Straße 70

• Karlsruher Straße 62

• St.-Peter-Straße 15

Phase 3: Verlängert bis Montag, 30. Juni 2025

• Heidelberger Straße 48 bis Rathausstraße

• Am Müllenberg

• Seckenheimer Gässchen

• Rathausstraße 43–67

• Junkergasse

• Winzerstraße 1–11

Ein Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Verkehrsauswirkungen ist hier zu finden: www.heidelberg.de/baustellen

Quelle: Stadt Heidelberg