Heidelberg – Neu gestalteter Spielplatz Jellinekplatz eröffnet! Ideen von Kindern und Eltern flossen in Neugestaltung ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der neu gestaltete Spielplatz an der Jellinekplatz im Stadtteil Emmertsgrund wurde am Dienstag, 27. Mai 2025, feierlich neu eröffnet. Die alten Spielgeräte waren durch ein modernes Spielangebot ersetzt worden, das gleich bei der Eröffnung gut angenommen wurde: Kinder der Grundschule Emmertsgrund eroberten sogleich die Türme, Rutschen und Klettergerüste und trugen so zur fröhlichen Atmosphäre der bunten Eröffnungsfeier bei.

„Mit der kompletten Umgestaltung dieses Spielplatzes auf dem Emmertsgrund schaffen wir einen lebendigen Treffpunkt für Kinder und Familien. Besonders wichtig war uns, die Kinder frühzeitig in die Planung einzubeziehen, denn sie wissen am besten, was ein guter Spielplatz braucht. Entstanden ist ein Ort, der nicht nur zum Spielen und Toben einlädt, sondern auch die Nähe zur Natur erhält. Das ist lebendige und kindgerechte Stadtentwicklung, die das Miteinander im Stadtteil hier am Berg stärkt“, sagte Dr. Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamts über den erneuerten Spielplatz.

Spielplatz naturnah an die Umgebung angepasst

Bei der Neugestaltung eines Spielplatzes steht für das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg immer ein möglichst hoher Spielwert im Vordergrund. Ein Spielplatz soll Kindern einen Platz zum Toben bieten, der zugleich sicher und so inklusiv wie möglich ist. Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele verschiedene Spielangebote zu realisieren. Auf dem Spielplatz Jellinekplatz entstand so eine große Spielkombination mit zwei großen Türmen, einer Mini-Seilbahn und einem weitläufigen Klettergerüst aus bearbeiteten Baumstämmen, denen man ihre natürliche Form noch ansieht. Die Umgebung des Spielplatzes ist naturnah gestaltet und erhält ihren Waldcharakter.

Die für den Emmertsgrund typische Lage am Hang brachte einige Herausforderungen mit sich. Aufgrund der Geländetopografie konnte keine klassische Seilbahn errichtet werden. Allerdings wurde eine Mini-Seilbahn in ein Spielgerät integriert. Dort können Kinder an den Armen hängend von einem Turm des Geräts auf einen anderen Turm gleiten. Der Spielplatz wurde zudem mit zwei Rutschen ausgestattet: eine große für ältere Kinder – und eine kleine für die Jüngeren. Der Sandkasten bleibt erhalten, wurde aber um ein neues Spielgerät ergänzt. In diesem sind nun auch zwei neue Spielhäuschen integriert.

Lebendige und kindgerechte Stadtentwicklung

Wer könnte besser wissen, was ein Spielplatz braucht, als die Kinder, die dort spielen? Deshalb wurden Kinder vom Emmertsgrund frühzeitig in die Planung mit einbezogen. Das Ziel war eine lebendige und kindgerechte Stadtentwicklung, die das Miteinander im Quartier stärkt und einen lebendigen Treffpunkt für Kinder und Familien schafft.

Die Beteiligung wurde von der städtischen Anlaufstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung „Hey Heidelberg“ koordiniert und erfolgte mit Unterstützung des Stadtteilbüros und des Kulturfensters auf drei Wegen umgesetzt: Es gab im Herbst 2023 einen großen Aktionstag vor Ort, wo Kinder und Eltern ihre Wünsche zur Neugestaltung des Spielplatzes Jellinekplatz mitteilen konnten. Kinder im Grundschulalter durften in der Nachmittagsbetreuung über vier aufeinander folgende Termine ihre Ideen und Wünsche einbringen. Jüngere Kinder aus Kindergärten in der Emmertsgrundpassage waren ebenfalls beteiligt und äußerten verschiedenste Wünsche, von denen viele umgesetzt werden konnten, darunter verschiedene Rutschen für jüngere und ältere Kinder und vielfältige Klettermöglichkeiten. „Uns war es wichtig, dass möglichst viele Kinder aus dem Stadtteil an der Neugestaltung des Spielplatzes mitwirken konnten. Daher sind wir froh, dass uns die umliegenden Einrichtungen bei der Umsetzung unterstützt haben und freuen uns über die wertvollen Hinweise der verschiedenen Kindergruppen, denn sie werden ab jetzt den neuen Spielplatz nutzen“ ergänzte Jan Sichau, Mitarbeiter bei „Hey Heidelberg“. Um den Bestand des Spielplatzes dauerhaft zu sichern, erwarb die Stadt Heidelberg das Gelände Mitte 2024.

Aktuell steht zunächst nur der untere Bereich des neugestalteten Spielplatzes zur Verfügung. Die Grünflächen im oberen Teil müssen sich noch entwickeln und bleiben daher vorerst gesperrt. Je nach Witterungsverlauf kann der obere Spielbereich voraussichtlich in den kommenden Wochen freigegeben werden.

Quelle: Stadt Heidelberg