Heidelberg – Gemeinsam gegen Queerfeindlichkeit – Stadt, Polizei und Community stärken Zusammenarbeit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Deutsche Telekom baut seit Anfang Mai 2025 in mehreren Straßen im Stadtteil Rohrbach Glasfaser aus. Die Arbeiten erfolgen in drei Phasen. Ursprünglich sollten diese bis Anfang Juni 2025 abgeschlossen sein. Aufgrund von organisatorischen und baulichen Abstimmungen verlängern sich die Arbeiten in allen drei Phasen nun bis Montag, 30. Juni ... Mehr lesen »