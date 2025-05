Heidelberg – Fernwärmeunterbrechung in den Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund: Reparaturmaßnahme am 4. Juni ab 6 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 4. Juni 2025, finden zwischen 6 und 19 Uhr Reparaturmaßnahmen am Heizwerk Boxberg statt. Dazu wird die Fernwärmeversorgung von Heidelberg-Boxberg und -Emmertsgrund unterbrochen. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, größere Wasserentnahmen sowie Duschen und Baden außerhalb dieser Zeiten zu legen, damit die Wärme in den internen Wasserspeichern noch länger nutzbar ist. In Abhängigkeit vom Warmwasserverbrauch in den Haushalten werden die Anwohnenden den Temperaturrückgang gegen 8 Uhr merken. Die Versorgung wird im Laufe des Mittwochabends wiederhergestellt sein. Die Maßnahme ist erforderlich, um weiterhin die sichere Versorgung mit Fernwärme zu gewährleisten. Die Stadtwerke Heidelberg führen die Arbeiten in den warmen Monaten durch, weil in dieser Zeit der Wärmebedarf und -verbrauch für Heizen und Warmwasser am geringsten ist, und bitten um Verständnis für die Maßnahme solcher Arbeiten.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg