Heidelberg – 72. Europäischer Wettbewerb: Neun Preise gingen nach Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mehr als 74.000 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen haben im 72. Europäischen Wettbewerb unter dem Motto „Europa? Aber sicher!“ ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Entstanden sind Gemälde, Songs, Gedichte oder Kurzfilme zu europapolitischen Fragestellungen, die die Stimmen der Jugend zum Thema Sicherheit in seinen vielfältigen Facetten laut werden lassen.

Neun Preise gingen in diesem Jahr nach Heidelberg. Bürgermeisterin Stefanie Jansen überreichte sie am Dienstag, 27. Mai 2025, in der Stadtbücherei Heidelberg im Beisein von Vertreterinnen der Europäischen Bewegung Deutschland e.V., Geschäftsstelle Europäischer Wettbewerb Berlin und der Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Heidelberg.

Folgende Preise wurden vergeben:

• einen Landespreis sowie eine Bundespreisnominierung erhielt Aise Olgun (Jahrgangsstufe 12 der Marie-Baum-Berufsschule Heidelberg);

• Ortspreise gingen an:

Aise Olgun und Louis Krämer (Marie-Baum-Berufsschule),

Sofia Alcantara Hengl, Hannah Staufner und Eddie Sigmund (Hölderlin-Gymnasium),

Klara Kramer, Anda Muhadri und Petra Slavcev (Albert-Schweitzer-Grundschule).

Der Europäische Wettbewerb ist ein Kreativwettbewerb, der Europabildung in die Klassenzimmer bringt. Er ist der traditionsreichste deutsche Schülerwettbewerb zu europäischen Themenstellungen und wird von der Europäischen Bewegung Deutschland getragen. Jährlich nehmen etwa 70.000 bis 80.000 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen aus Deutschland und den deutschen Schulen im Ausland teil. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Stadt Heidelberg