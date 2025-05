Heddesbach – Unbekannte entsorgen illegal Müll im Wald und verunreinigen den Boden – Zeugenaufruf

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine noch unbekannte Täterschaft entsorgte in der Zeit von Sonntag, den 18.05., bis Montag, den 19.05., zu einer nicht näher bestimmbaren Uhrzeit illegal an einem Waldweg im Bereich “Unterer Studentenhüttenweg” über 60 mit Altöl gefüllte Kanister, etliche Fahrzeugreifen und -teile sowie einen Koffer. Durch auslaufendes Mineralöl wurde der unbefestigte Waldboden in diesem Bereich kontaminiert. Die Abfälle wurden zwischenzeitlich durch die Feuerwehr abtransportiert und durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis entsorgt. Die Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis veranlasste aufgrund der Bodenverunreinigung weitere aufwendige Maßnahmen, welche das Abtragen des Waldbodens einschließt. Die Spezialistinnen und Spezialisten des Fachbereichs “Gewerbe und Umwelt” des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bezüglich der illegalen Müllentsorgung und der daraus resultierenden Bodenverunreinigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim