Mannheim – Neuzugang & Vertragsverlängerung: Leo Wemhoener kommt – Vincent Hofer bleibt!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – ein weiterer Baustein für die kommende Spielzeit steht fest: Der VfR Mannheim nimmt Leo Wemhoener unter Vertrag. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom SV Waldhof Mannheim II und verstärkt zur neuen Saison das Aufgebot der Rasenspieler.

Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom SV Waldhof Mannheim II ins Rhein-Neckar-Stadion und bringt Stabilität, Spielverständnis und Entwicklungspotenzial mit an die Theodor-Heuss-Anlage.

Wemhoener begann seine fußballerische Laufbahn beim DJK SV Phönix Schifferstadt und wechselte dann in die Jugend des SV Waldhof Mannheim. Über die letzten Jahre entwickelte er sich zu einem konstanten Leistungsträger in der U21 des Waldhofs, die in der Verbandsliga Baden antritt. Mit seiner Übersicht, seinem präzisen Passspiel und seiner Fähigkeit, das Spiel aus der Zentrale zu steuern, hat er dort eine tragende Rolle eingenommen.

„Leo ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit einem sehr guten taktischen Verständnis“, erklärt Hakan Atik, Sportlicher Leiter des VfR Mannheim. „Er kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht spielen, verfügt über ein gutes Timing im Spielaufbau und bringt eine saubere Grundtechnik mit. Seine Entwicklung der letzten Jahre war sehr positiv, und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird.“

Auch Leo Wemhoener blickt mit klarer Zielsetzung auf seine neue Aufgabe beim VfR: „Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Beim VfR sehe ich großartige Möglichkeiten, viel zu lernen und mich weiterzuentwickeln – in einem Team mit hoher Qualität und auf Topniveau. Die Gespräche mit dem Verein haben mich überzeugt. Ich freue mich darauf, meinen Teil beizutragen.“

Mit der Verpflichtung von Leo Wemhoener setzt der VfR Mannheim seine Kaderplanung zielgerichtet fort und baut weiter auf eine ausgewogene Mischung aus entwicklungsfähigen Spielern und gestandenen Kräften. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt neue Impulse für das Zentrum und erweitert die sportlichen Optionen zur neuen Saison.

Unterdessen ist auch eine weitere Personalie für die neue Spielzeit geklärt. Der 20-jährige Vincent Hofer wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Rasenspieler tragen. In bisher 23 Oberliga-Spielen für den VfR Mannheim erzielte Hofer 10 Treffer. Der Stürmer wechselte im vergangenen Sommer von der U19 des SV Sandhausen an die Theodor-Heuss-Anlage.

Quelle: VfR Mannheim e.V.