Mainz – Klage zum Neutralitätsgebot Marcus Klein: „Zweiter Verfassungsbruch innerhalb weniger Wochen CDU-Fraktion erweitert Klage gegen den Ministerpräsidenten“

Mainz – Die CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz erweitert nach eingehender juristischer Prüfung ihre Klage gegen Ministerpräsident Schweitzer am Verfassungsgerichtshof in Koblenz und hält damit gleichzeitig an ihrer Klage wegen des bereits zugegebenen Verfassungsverstoßes durch den Ministerpräsidenten fest. Die aktuelle Entwicklung ordnet der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Marcus Klein,ein:

„Vor vier Wochen hat Ministerpräsident Schweitzer einen Verfassungsverstoß zugegeben. Er hat gegen das Neutralitätsgebot

verstoßen und sein Wort gegeben, dass sich so etwas nicht wiederhole. Indem er den neuen SPD-Bundesministerinnen im Rahmen einer Pressekonferenz des Landes aber eine exklusive Bühne gegeben hat – also Parteipolitik aus dem Amt heraus gemacht hat – hat er sein Amt als Ministerpräsident missbraucht und erneut die Verfassung und darüber hinaus auch sein Wort, das er uns gegeben hat, gebrochen. Davon sind wir überzeugt. Dieser Wortbruch des Ministerpräsidenten erschüttert uns, denn

er schwächt damit weiter das Vertrauen in die Integrität seiner Amtsführung und in diese Landesregierung aus SPD, GRÜNE und FDP. Mit ihrer ursprünglichen Klage wollte die CDU-Fraktion insbesondere erreichen, dass sich der Ministerpräsident künftig wieder parteipolitisch neutral verhält, wie es unsere Verfassung vorschreibt. Um eine Entscheidung des Gerichts abzuwenden, gab er öffentlich seinen Verfassungsverstoß zu und beteuerte, dass er eine Wiederholung ausschließen könne. Doch die Wiederholung folgte prompt, indem er die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin zur Bühne für eine Pressekonferenz und Vorstellung von SPD-Ministerinnen nutzte, die eindeutig ins Willy-Brandt-Haus der SPD gehört hätte. Damit wurde aus einer Wiederholungsgefahr ein sich wiederholender Verfassungsbruch. Damit dürfen und können wir den Ministerpräsidenten nicht davonkommen lassen. Wir haben dem Ministerpräsidenten die Gelegenheit gegeben, auch diesen zweiten Verfassungsverstoß einzuräumen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Diese Chance hat er nicht genutzt. Die Einlassungen, die die Staatskanzlei dazu über die Medien und in einem Brief an uns getätigt hat, sind der Versuch, etwas zu retten, was nicht zu retten ist. Das Erklärungskonstrukt, das darin aufgebaut wurde, verfängt nicht und überzeugt niemanden, der sich mit der Sache etwas tiefer befasst.

Die Staatskanzlei spricht von zahlreichen Presseanfragen zu den neuen Ministerinnen. Das sind Anfragen, die nicht in der Funktion als Ministerpräsident, sondern von der Partei zu beantworten gewesen wären. Eine Pressekonferenz zu veranstalten, in der ausschließlich SPD-Ministerinnen vorgestellt und ausführlich Fragen beantwortet werden, ist schlichtweg Parteipolitik.

Wäre es dem Ministerpräsidenten um die Vorstellung der Ministerinnen und Minister aus Rheinland-Pfalz gegangen, hätte er Patrick Schnieder, den heutigen Verkehrsminister, bereits eine Woche früher vorstellen oder eben nach Bekanntgabe des Personaltableaus von CDU und SPD alle Minister gemeinsam präsentieren können.

Für uns ist es offensichtlich, dass Alexander Schweitzer bewusst seine Rollen als Ministerpräsident und als SPD-Politiker vermischt und sich dabei den Staatsapparat zunutze macht. Mit Aktionen wie dieser positioniert er sich öffentlichkeitswirksam auf der Berliner Bühne – passend zu seinem Interesse am stellvertretenden Vorsitz der Bundes-SPD.

In der Sache sind wir überzeugt, dass der Ministerpräsident mit der Pressekonferenz seine Neutralitätspflicht erneut und wiederholt verletzt hat. Dementsprechend teilen wir dem höchsten rheinland-pfälzischen Gericht heute mit, dass wir den Ursprungsantrag (Äußerungen über Friedrich Merz/CDU) nicht für erledigt erklären und diese Klage um den neuen

Vorgang (SPD-Bundesministerinnen) erweitern. Damit liegen beide Vorgänge in Koblenz auf dem Tisch und warten auf die Entscheidung durch die rheinland-pfälzischen Verfassungsrichter.

Quelle – CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz