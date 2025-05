Heidelberg – ERSTMELDUNG – Auto in Brand geraten – Rohrbacher Straße teilweise gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagmorgen gegen 09:50 Uhr geriet in einer Garageneinfahrt in der Rohrbacher Straße ein Porsche in Brand. Die Heidelberg ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen ist die Rohrbacher Straße zwischen der Rheinstraße und der Turnerstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

