Bechtheim – Diebstahl eines Kleinkraftrades

Bechtheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag im Zeitraum von ca. 06.00 Uhr bis ca. 15.45 Uhr stellte ein 36-Jähriger seinen Roller, Marke Peugeot / Typ S2 / Farbe rotweiß / Wert ca. 400 EUR, ordnungsgemäß in Höhe des Anwesens, Im Stiegel 1, am rechten Fahrbahnrand ab und sicherte diesen mittels Lenkradsperre.

Zur Abstellzeit näherte sich ein unbekannter Täter dem Fahrzeug, überwand die Lenkradsperre und entwendete den Roller des 36-Jährigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms