Alzey – Diebstahl von Pedelec

Alzey/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag im Zeitraum von ca. 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr stellte eine 37-Jährige Fahrradfahrerin ihr Pedelec im Wert von ca. 3000 EUR an der Einmündung, Kästrich / Schlossgasse, ab und sicherte es an einer Parkbank mit einem Fahrradschloss und entfernte sich.

Als die 37-Jährige zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des Pedelec samt Fahrradschloss fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms