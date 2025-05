Worms – Das Spectaculum schlägt seine Zelte auf Mittelaltermarkt startet am Freitag, 30. Mai

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Mittelaltermarkt startet am Freitag, 30. Mai/ Wäldchen für Autoverkehr gesperrt

Wenn sich zum 22. Spectaculum am Freitag, 30. Mai, die Pforten öffnen, werden zahlreiche Besucher und Aktive auf dem Mittelaltermarkt im Wormser Wäldchen erwartet. Bis Sonntag, 1. Juni, schaffen die Lagergruppen, Markthändler, Gaukler und Gewandeten wieder eine mittelalterliche Welt aus längst vergangenen Zeiten im Stadtpark. Am gesamten Wochenende empfiehlt sich die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, den Shuttlebussen oder mit dem Fahrrad. Wie in den Vorjahren wird im Stadtpark von Freitagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntagabend, 18 Uhr, der reguläre Autoverkehr untersagt sein. Der Fahrradparkplatz in der Nähe des Eingangs am Friedrichsweg kann kostenlos genutzt werden. An allen Eingängen kann es für Besucher zu Taschenkontrollen kommen. Weitere Informationen gibt es auf www.spectaculum-worms.de.

„Da die Verkehrssituation im ‚Wäldchen‘ gerade an Wochenenden sehr angespannt ist, werden an diesen drei Tagen auch wirklich nur Anwohner, Anlieger oder Besucher der Freizeiteinrichtungen, wie dem Tierpark, durchgelassen“, erklärt Markus Reis, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG). „In den letzten Jahren hat das in der Regel gut funktioniert, doch auch an diesem Wochenende wird der städtische Ordnungsdienst verstärkt kontrollieren und im Zweifelsfall falsch geparkte Fahrzeuge auch abschleppen lassen.“

Weitere Kontrollen erwarten die Besucher an den Eingängen zum Spectaculum. Wie mittlerweile üblich bei Veranstaltungen dieser Größenordnung, wird es an den Kassen verstärkte Taschenkontrollen geben. Marlon Pfrommer, KVG-Projektmanager, empfiehlt: „Auf größere Taschen und Rucksäcke sollten Mittelalterfans eher verzichten.“

Parkplatz für Besucher und Shuttlebus

Es gibt die Möglichkeit, das Auto auf einem Parkplatz am Festplatz (Anfahrt über Kastanienallee) gegen eine Gebühr abzustellen. Dort sind rund 1000 Parkplätze vorhanden. Im Preis inbegriffen ist ein Shuttlebus, der zwischen dem Parkplatz und dem Spectaculum hin- und herpendelt. Die Fahrt dauert maximal zehn Minuten. Dies ist ein privates Angebot der Firma SES Security und kostet zehn Euro pro Fahrzeug.

Der Shuttlebus fährt zu den folgenden Uhrzeiten:

Freitag, 30. Mai 2025: 13 bis 24 Uhr

Samstag, 31. Mai 2025: 9 bis 24 Uhr

Sonntag, 01. Juni 2025: 9 bis 18 Uhr

Ausführliche Informationen zum Thema Parken und Anfahrt findet man auch unter www.spectaculum-worms.de.

Anreise mit Bus und Bahn

Eine weitere Möglichkeit anzureisen, bieten die öffentlichen Verkehrsmittel. Mit der Bahn erreicht man Worms in einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten ab Mannheim Hbf. und in ca. 45 Minuten ab Mainz Hbf. Ab Worms Hbf. ist es möglich, mit den Linien 409 und 411 bis zur Haltestelle „Mathildenplatz“ in Richtung Wormser Wäldchen zu kommen. Von hier aus ist das Festgelände in ca. 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Die Linie 409 fährt von der Haltestelle „Hauptbahnhof“ und die Linie 411 ab „HBF West / Auxerreplatz“. Zudem kann man mit der Buslinie 405 zum Spectaculum fahren und an den Haltestellen „Stadtpark“ oder „Tiergarten“ aussteigen. Der Fahrpreis beträgt 2,80 Euro für die einfache Fahrt und kann beim Busfahrer bezahlt werden. Die letzte Rückfahrt mit der Linie 409 vom Mathildenplatz zum Hauptbahnhof ist freitags und samstags um 23:21 Uhr, sonntags um 22:21 Uhr. Auch ist das Wormser Wäldchen vom Hauptbahnhof innerhalb von 25 Minuten fußläufig erreichbar. Ein entsprechendes Hinweisplakat ist in der Unterführung des Hauptbahnhofs zu finden.

Fahrradparkplatz

Besucher, die mit dem Fahrrad anreisen, können dieses auf einem kostenlosen Abstellplatz parken. Der Fahrradparkplatz liegt in direkter Nähe zum Eingang am Friedrichsweg und ist entsprechend ausgeschildert. Wer mit dem Rad an den Eingang Friedrichsweg kommt, wird gebeten, abzusteigen und die restlichen Meter bis zum Abstellplatz zu schieben.

Kinder auf dem Spectaculum

Ein mittlerweile etabliertes Mittel um möglicherweise verloren gegangene Kinder wieder mit ihren Eltern zusammen zu bringen, sind die kostenlosen Blanko-Armbänder, welche an den Kassen ausgegeben werden. So können Eltern ihre Telefonnummern auf den Armbändern ihrer Kinder notieren.

Mitführen von Waffen

Für Uwe Hildenbeutel, Trossmeister und somit verantwortlich für die Lager auf dem Spectaculum, gehören die Gewandungen – und damit oft verbunden auch die Waffen – zur Gesamtatmosphäre beim Spectaculum dazu. Doch das Mitführen von Waffen beschränkt sich an den drei Tagen auf stumpfe Waffen: „Der verantwortungsvolle Umgang mit Waffen ist uns sehr wichtig. Das Mitführen von scharfen Waffen ist gesetzlich und damit auch bei uns auf dem Mittelaltermarkt verboten.“ Auch auf Klingen, bei denen das untere Ende nicht bedeckt ist, sollte verzichtet werden, da diese gerade für Kinder und Hunde gefährlich werden könnten.

Hunde auf dem Spectaculum

Hunde sind auf dem Mittelaltermarkt herzlich willkommen – allerdings nur angeleint. Auch in diesem Fall ist den Weisungen des Veranstalters und dessen Ermächtigten in jedem Fall Folge zu leisten.

Cannabis Konsum auf dem Spectaculum

Das Spectaculum ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, deshalb ist der Konsum von Cannabis auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt. Wir folgen hiermit dem Gesetzgeber, welcher vorschreibt, dass weder in unmittelbarer Nähe von Personen unter 18 Jahren noch im Umkreis von 100 Metern um Spielplätze herum Cannabis konsumiert werden darf. Auch in diesem Fall ist den Weisungen des Veranstalters und dessen Ermächtigten in jedem Fall Folge zu leisten.

Der Veranstaltungsort

Zu beachten gilt auch, dass es sich mit dem ‚Wäldchen‘ um einen Veranstaltungsort in der Natur und nicht um einen mit allen Annehmlichkeiten ausgestatteten Festplatz handelt. Besucher werden deshalb gebeten, Rücksicht auf Flora und Fauna zu nehmen und die Müllbehältnisse sowie Toiletten zu benutzen. Wenn das Wetter das Spectaculum hoffentlich wieder mit viel Sonne verwöhnt, ist es wichtig genug zu trinken. So kann auch in diesem Jahr wieder an zwei Sanitärstationen Trinkwasser abgezapft werden kann.

Öffnungszeiten des Spectaculums

Freitag, 30. Mai 2025: 14 bis 24 Uhr

Samstag, 31. Mai 2025: 10 bis 24 Uhr

Sonntag, 01. Juni 2025: 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

Der Eintrittspreis pro Tagesticket beträgt vierzehn Euro bzw. zwölf Euro für Gewandete. Kinder bis einschließlich 12 Jahre sowie Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern oder beeinträchtigten Personen mit einem Behindertenausweis (100% B) erhalten freien Eintritt. Besitzer eines gültigen Eintrittsbändchens sind berechtigt, die Veranstaltung an den folgenden Veranstaltungstagen des gleichen Jahres kostenlos zu besuchen. Die Konzerte sind im normalen Eintrittspreis enthalten. Tickets gibt es nur an einer der vier Tageskassen. Um lange Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden, gibt es auch in diesem Jahr wieder vier Kassen. Die Kassenstandorte können der Karte auf der Website entnommen werden.

Weitere Informationen:

www.spectaculum-worms.de

www.facebook.com/SpectaculumWorms

www.instagram.com/spectaculum_worms

Quelle Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Fotograf Bernward Bertram