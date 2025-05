Weinheim – Vorlesen auf Deutsch und Ukrainisch

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 6. Juni findet um 15 Uhr in der Weinheimer Stadtbibliothek das nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Kikeriki was?“ in deutscher und ukrainischer Sprache im Wechsel. Ziel ist es, Kindern die Freude am Lesen näherzubringen und gleichzeitig die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Gesellschaft zu feiern. „Mehrsprachiges Vorlesen“ möchte zeigen: Sprache verbindet – und Vorlesen schafft Nähe, Verständnis und Neugier für andere Lebenswelten.Anschließend dürfen die Kinder gemeinsam basteln.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Bildungsbüro Weinheim/ Integration Central, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Quelle: Stadt Weinheim