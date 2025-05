Weinheim – Unter Schafen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstag wurde es beim Verein Landerlebnis Weinheim tierisch wollig. Bei den Schafen auf der Lützelsachsener Weide stand die Schafschur an. Auf zwei Veranstaltungen verteilt kamen in Summe um die 60 Kinder um dabei zu sein, wenn Landwirt Arnulf Tröscher die Schermaschine bei den Schafen anlegt. Einige der Kinder nahmen im Rahmen des Naturdiploms teil und freuten sich darauf, kleine Schafs-Experten zu werden. Neben der Schur, wurden auch die Klauen geschnitten und den Kindern viel Wissen über die Schafe vermittelt. Zudem lernten die Kinder das Verhalten der Schafe in der Herde beim „Schafkino“ kennen und durften die Tiere füttern und streicheln. In einer weiteren Station wurde den Kindern fachmännisch das Spinnrad erklärt und gezeigt, wie man die Schafswolle zu einem Faden verspinnen und somit zu Textilien weiterverarbeiten kann. Was alles aus Schafsmilch hergestellt werden kann, haben die Kinder in einem „Tasting“ probieren können. Von Schafskäse über Frischkäse und Joghurt war alles dabei. Zur Erinnerung haben die Kinder eigene Schafstüten gebastelt, in welchen sie die geschorene Wolle abschließend mit nach Hause nehmen konnten. Die Wolle eignet sich nämlich nicht nur zum Basteln, sondern ist auch ein super Dünger, um den Boden fruchtbar zu machen.

Ein schöner gelungener Tag mit glücklichen Kindern, die Landluft schnuppern durften und Einblicke in die Arbeit eines Schäfers bekamen. Die nächste Veranstaltung des Vereins Landerlebnis Weinheim findet am 07.06.25 statt: Erdbeerpflücken auf dem Obsthof Raffl. Anmelden kann man sich über das Onlineformular auf unserer Homepage: www.Landerlebnis-Weinheim.org

Quelle: Landerlebnis Weinheim e.V.