Weinheim – Lesespaß mit Ratz und Mimi – Kinderbuchautorin Franziska Gehm liest am 3. Juni in der Weinheimer Stadtbibliothek

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 3. Juni, 16 Uhr lädt die Weinheimer Stadtbibliothek alle Kinder ab sechs Jahren mit ihren Familien zu einer ganz besonderen Lesung ein: Erfolgsautorin Franziska Gehm stellt ihre charmante und humorvolle Geschichte rund um das ungewöhnliche Duo Ratz und Mimi vor. Mit viel Witz, Herz und Dschungel-Flair erzählt sie von einer tierischen Freundschaft, bei der garantiert kein Auge trocken – und kein Faultier wach bleibt!

Was gibt es Schöneres als ein Nickerchen? Gar nichts – findet zumindest Faultier Ratz! Der verschläft am liebsten den ganzen Tag, bis plötzlich Motte Mimi bei ihm einzieht und seinen gemütlichen Alltag kräftig aufmischt. Plötzlich ist im Dschungel ganz schön was los: Ein Abenteuer jagt das nächste. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien. Neben der Lesung dürfen die kleinen Gäste der Autorin Fragen stellen und sich ein Buch signieren zu lassen. Die Lesung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Weinheim